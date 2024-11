Aggressioni, violenze e coltellate: sigilli al Kaleidos di Villafranca

Continue aggressioni e violenze, la polizia chiude per 15 giorni il Kaleidos di Villafranca, nella frazione di Dossobuono.

Aggressioni e violenze, sigilli al Kaleidos di Villafranca, nella frazione di Dossobuono. Nella mattinata di ieri, giovedì 28 novembre, polizie e carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande emesso dal Questore di Verona. L’esercizio resterà chiuso per 15 giorni.

La chiusura temporanea del Kaleidos di Dossobuono si è resa necessaria al fine di interrompere l’escalation dei numerosi interventi dei militari a partire dallo scorso aprile, relativi a episodi di aggressioni in cui sono rimasti coinvolti alcuni frequentatori del locale. Qualche settimana fa, l’ennesimo episodio di violenza: un uomo è stato raggiunto da una coltellata al costato a seguito di una lite per futili motivi, che gli ha provocato una lesione alla milza, rendendo necessario il trasporto in ospedale.

Un contesto di degrado e violenza, caratterizzato dalla costante presenza di avventori gravati da precedenti penali e di polizia, in particolare nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, le risultanze investigative degli agenti hanno condotto a ritenere che la maggior parte di quanto accade all’interno del locale sembri trovare origine anche nell’abuso di alcool da parte dei clienti stessi, nonché nell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.