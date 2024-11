Il bar è “ritrovo di spacciatori e pregiudicati”: giù le serrande per 15 giorni

Il Day Bar di Bevilacqua chiuso per 15 giorni da polizia e carabinieri.

Il Day Bar di Bevilacqua è “ritrovo di spacciatori e pregiudicati”: giù le serrande per due settimane. Polizia e carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione al di alimenti e bevande emesso dal Questore di Verona, su proposta dell’Arma dei carabinieri. L’esercizio resterà chiuso per 15 giorni.

La chiusura temporanea del Day Bar di Bevilacqua, in provincia di Verona, si è resa necessaria sulla base dell’abituale presenza all’interno del locale di frequentatori gravati da precedenti penali e di polizia, in particolare nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un contesto ritenuto pericoloso sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, messo in luce dai numerosi interventi dei militari, a partire dallo scorso maggio. Ad agosto, un cittadino straniero è stato trovato in possesso di hashish; ancora, a settembre, a seguito di un controllo dei carabinieri, è stato rinvenuto all’interno del locale un involucro in cellophane contente cocaina. L’ultimo intervento a ottobre, quando un cittadino straniero è stato trovato in possesso di hashish.