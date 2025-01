Ztl a Verona, occhio ai due nuovi varchi “sorvegliati” in piazza Erbe

Ztl a Verona, due nuovi varchi elettronici installati all’ingresso dell’area pedonale di piazza delle Erbe.

Ztl a Verona, dal 1° di febbraio saranno attivi i nuovi varchi di controllo in Zona a Traffico Limitato a ridosso dell’area pedonale centrale di piazza Erbe e in corrispondenza di alcune corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico locale. Sono 29 gli “occhi” elettronici che ad oggi rilevano le infrazioni nel centro storico e sulle corsie preferenziali nella città. A breve diventeranno dunque 31 con l’aggiunta dei due nuovi varchi dell’area pedonale centrale: corso Portoni Borsari e via Cairoli.

Inoltre, quattro varchi al momento non attivi saranno spostati e resi operativi in zone a maggior criticità per sicurezza e velocità dei flussi di bus di linea lungo le corsie preferenziali. I due varchi di via Adua e via Scala, finora non utilizzati, saranno ricollocati rispettivamente all’imbocco di via Santo Stefano, nella nuova area ‘ztl S. Stefano’ e a Castel San Pietro, la cui piazzetta diventerà così completamente pedonale.

Le due telecamere elettroniche di controllo delle corsie preferenziali in via Diaz e in via San Paolo direzione Via XX Settembre saranno spostate all’ingresso delle rispettive corsie bus di via Rosa Morando e via Città di Nimes direzione nord.