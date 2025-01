Ztl e mercatini di Natale, Confcommercio: “Calo degli affari, un flop”

L’indagine di Confcommercio: Ztl e mercatini di Natale “Calo degli affari, urge cambiare registro”.

Le nuove regole di accesso alla Ztl e lo spostamento dei Mercatini di Natale in via Pallone secondo Confcommercio Verona, non hanno convinto i commercianti del centro storico. Un sondaggio condotto tra 129 imprenditori locali ha messo in luce un netto calo degli affari durante il periodo natalizio 2024 rispetto all’anno precedente.

Affari peggiorati: le cifre del sondaggio.

L’83% degli intervistati ha dichiarato che le vendite natalizie sono andate peggio rispetto al 2023, con oltre la metà di loro che segnala perdite superiori al 20%. Anche le nuove regole della Ztl hanno inciso pesantemente: l’87% degli imprenditori ha riscontrato un calo di clientela a novembre e dicembre, con difficoltà legate alle consegne, costi maggiori e una minor affluenza complessiva.

Mercatini di Natale in via Pallone: “Un flop”.

Come riporta il comunicato, “lo spostamento dei tradizionali Mercatini di Natale in via Pallone ha ricevuto critiche quasi unanimi. Il 93% degli operatori ha notato un calo di presenze nelle aree centrali della città, soprattutto nei giorni feriali”. La nuova location è stata giudicata poco attraente e fonte di problemi al traffico veicolare, con un effetto negativo sull’intera esperienza turistica.

Cosa chiedono i commercianti.

Per rilanciare il centro storico, il 54% degli intervistati suggerisce di rivedere gli orari di accesso alla Ztl, mentre altri puntano su soluzioni come facilitare il parcheggio (18%) e potenziare i mezzi pubblici (14%). Inoltre, viene richiesta maggiore cura della città e l’organizzazione di eventi per attirare visitatori.

Le reazioni di Confcommercio.

“La situazione è preoccupante e dimostra quanto sia necessario concertare le decisioni con chi vive e lavora in città,” ha dichiarato Francesca Toffali, presidente della prima Circoscrizione di Confcommercio Verona. “Sia per la Ztl che per i Mercatini, serve un confronto più ampio per trovare soluzioni che soddisfino tutti.”

Anche Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Verona, ha sottolineato l’urgenza di un cambio di rotta: “Chiediamo all’amministrazione comunale di aprire un tavolo di confronto permanente per affrontare le criticità segnalate dagli imprenditori“.