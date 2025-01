A Verona si svelano i segreti della basilica dell’esorcista

La basilica dell’esorcista è a Verona: ecco quando verranno svelati i suoi segreti.

La Chiesa di San Zeno a Verona è mistica e misteriosa, ricca di arte e simboli oscuri: è la basilica dell’esorcista. La sua facciata nasconde dettagli inquietanti: sopra l’ingresso, il diavolo è scolpito in bella vista, mentre demoni e simboli del male decorano il portale. Una visita più attenta rivela un lato oscuro di questa chiesa, che affonda le radici nella figura di San Zeno, un grande esorcista.

San Zeno non fu solo vescovo, ma anche il fondatore di uno dei monasteri più potenti del nord-est, una vera abbazia-fortezza. Un luogo di culto che dava ospitalità ai pellegrini e agli imperatori scomunicati. Oggi la basilica conserva tesori preziosi, come il capolavoro del Mantegna e un portale in bronzo unico in Italia. Ma è anche una raccolta di graffiti e simboli che raccontano la storia di Verona.

Sono davvero tanti i segreti che avvolgono questo posto sacro, e saranno raccontati durante una visita guidata domenica 12 gennaio alle ore 15, al costo di 10 euro (incluso noleggio radioguide e ingresso per i non residenti nella diocesi).

L’incontro è in piazza San Zeno, davanti alla facciata della basilica. Prenotazione obbligatoria via email o WhatsApp al 3293123991. L’evento è a cura di Ippogrifo Guide Verona.