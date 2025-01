Condannato a 7 anni, trovato all’alba in un hotel in centro a Verona

Arrestato un 53enne condannato a 7 anni e 8 mesi per vari reati: scovato dalla polizia in un hotel del centro di Verona.

Nella mattina di oggi, mercoledì 8 gennaio, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un 53enne italiano, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione dalla Procura della Repubblica di Teramo.

L’arresto è avvenuto nei pressi di un hotel nel centro di Verona, intorno alle ore 6, a seguito della segnalazione Alert Alloggiati. Il provvedimento è stato emesso in relazione ad alcune condanne per fatti commessi a Chieti, Pescare e da ultimo Teramo tra il 2018 e il 2020, in materia di reati contro il patrimonio – in particolare furto e furto in abitazione.

Portato in Questura per i necessari accertamenti, il cittadino italiano è stata arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Verona, dove dovrà espiare la pena di 7 anni, 8 mesi e 12 giorni di reclusione.