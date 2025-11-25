Cubo Unipol inaugura a Verona la settima panchina rossa

Giornata contro la violenza sulle donne: Cubo Unipol installa la sua settima panchina a Verona.

Settima panchina rossa di Cubo Unipol inaugurata a Verona in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Fondazione Libellula e la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo di Unipol.

La panchina rossa è un simbolo che il Gruppo Unipol ha adottato per evocare l’impegno a diffondere la cultura del rispetto e della protezione delle donne da una violenza di genere purtroppo ancora molto ricorrente.

Significato.

La nuova panchina è stata collocata di fronte alla sede veronese di Arca Vita, in Via del Fante 21. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e abitative del Comune di Verona, e di esponenti di vertice del Gruppo Unipol: Norberto Odorico (Group Chief Operating Officer), Vittorio Verdone (Chief Human Resources & Internal Communication Officer), Silvia Lazzari (Chief Human Resources Officer di Unipol) e Marco Battisti (Amministratore Delegato di Arca Vita).

La panchina veronese reca incisa la frase “L’amore genera amore e non violenza” e, fondamentale, il numero verde 1522 che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di abusi e stalking. Nella sua realizzazione, sono stati privilegiati materiali sostenibili, nel rispetto dell’ambiente.

Questa installazione a Verona segue un percorso nazionale avviato da Unipol nel 2019. Tutte le panchine rosse installate da Unipol sono state realizzate in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo della compagnia e con la Fondazione Libellula.

Rassegne.

A sostegno della Giornata internazionale, Cubo ha organizzato nel mese di novembre la settima edizione di “Non ballo da sola”, una rassegna itinerante di iniziative e attività educative per sensibilizzare il pubblico sulla violenza contro le donne. La rassegna tocca 12 eventi distribuiti tra Torino, Milano, Firenze, Bologna e Verona.

Inoltre, le iniziative del Gruppo Unipol proseguono con l’organizzazione di corsi di autodifesa nelle principali sedi, rivolti alle dipendenti, per aumentare il senso di sicurezza, la consapevolezza e per aiutare le donne a individuare situazioni potenzialmente pericolose.

La giornata internazionale, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, si fonda sull’assunto che la violenza contro le donne rappresenti una violazione dei diritti umani. I dati attuali del Ministero degli Interni evidenziano la drammaticità del fenomeno: nei primi nove mesi del 2025 in Italia, le donne uccise sono state 73 su un totale di 224 omicidi. Inoltre, su 98 delitti commessi in ambito familiare/affettivo, 60 vittime erano donne.