Al via Job&Orienta: oltre 400 realtà in fiera per la scuola e il lavoro

Job&Orienta 2025, si apre la 34esima edizione a Verona: Valditara atteso sabato in fiera.

Si apre domani, mercoledì 26 novembre, alla Fiera di Verona la 34esima edizione di Job&Orienta, il Salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro. La manifestazione proseguirà fino a sabato 29 novembre.

In un anno segnato dall’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale, il focus tematico scelto è “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. L’obiettivo è analizzare il ruolo chiave della formazione e delle competenze nel garantire un equilibrio virtuoso tra le potenzialità delle nuove tecnologie e il valore insostituibile delle persone.

L’evento si configura come un appuntamento cruciale, offrendo in quattro giorni spazi di dibattito, aggiornamento e confronto per tutti gli attori del sistema, oltre a fornire strumenti utili per l’orientamento scolastico a ragazzi e famiglie e supporto attivo ai giovani in cerca di un lavoro di qualità.

Numeri e programma.

L’area espositiva del Salone ospita oltre 400 realtà. Il programma si compone di più di 200 eventi e 400 iniziative interattive , pensate per raccontare la scuola che cambia e le evoluzioni del mondo del lavoro. Docenti e operatori potranno partecipare a momenti di aggiornamento e formazione, anche su nuove tecnologie e AI.

La manifestazione, a partecipazione libera e gratuita, è promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Gode inoltre del patrocinio di Rai Veneto e della mediapartnership di Rai Cultura e TGR. Per la seconda volta, il Salone ospita anche il Festival del Futuro, promosso da Gruppo Editoriale Athesis e MIT Sloan Management Review Italia.

Inaugurazione e ospiti istituzionali.

L’inaugurazione ufficiale di Job&Orienta è prevista per le ore 11 di domani nell’Area Forum (padiglione 9). Interverranno numerose personalità istituzionali, tra cui Federico Bricolo, presidente di Veronafiere; Damiano Tommasi, sindaco di Verona; Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona; Chiara Leardini, rettrice dell’Università di Verona; Valeria Mantovan, assessore della Regione del Veneto; e Paola Frassinetti, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’istruzione e del Merito.

A seguire, alle 11:45 sempre nell’Area Forum, la Regione del Veneto curerà l’evento “Iefp: l’eccellenza ibrida. Talenti 4.0 per la competitività del Veneto”, volto a valorizzare il ruolo della formazione professionale.

L’evento attende numerosi ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, dell’economia e della cultura. L’arrivo più atteso è quello del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sarà a job&orienta nella mattinata di sabato 29 novembre. Il Ministro interverrà in un convegno incentrato sul tema della filiera formativa tecnologica professionale “4+2”, la quale, dopo la fase sperimentale, diventerà ordinamentale nel sistema nazionale di istruzione e formazione a partire dal prossimo anno scolastico.