Un 38enne arrestato nella notte dalla polizia di Verona: per sfuggire a un controllo si era lanciato a tutta velocità con l’auto.

Resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale: sono questi i reati contestati a un 38enne casertano arrestato nella notte dalla polizia di Stato di Verona.

Gli agenti delle Volanti, durante un normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio, hanno notato, intorno alle ore 1.00 di questa notte, un’autovettura Fiat Punto con due soggetti a bordo che, transitando verso via Villa Cozza, alla vista della pattuglia, ha aumentato considerevolmente la velocità di percorrenza dirigendosi celermente verso via S. Felice Extra.

Il conducente della Fiat Punto, malgrado i segnali luminosi e acustici attivati dagli operatori, che hanno deciso di effettuare un controllo, non ha esitato ad accelerare fino a via S. Felice Extra dove ha impattato autonomamente contro il marciapiede della sede stradale.

A seguito del sinistro, durante il quale il veicolo ha rischiato di ribaltarsi a causa della guida sconsiderata del conducente, sia per la folle velocità sostenuta sia per le condizioni del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, dall’interno dell’abitacolo ne è uscito indenne il 38enne, mentre un secondo soggetto, seduto al lato passeggero, si è dato alla fuga nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Il comportamento violento.

Durante le fasi del controllo, il conducente – del quale si è notato da subito il forte stato di alterazione – ha assunto un atteggiamento violento, aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti, tentando ripetutamente di colpirli con spintoni e calci fino a provare anche una repentina fuga a piedi in direzione di via Montorio dove è stato prontamente fermato grazie alla collaborazione di una guardia giurata che ha fornito ausilio con il proprio veicolo di servizio.

Nonostante la resistenza opposta, l’uomo è stato infine bloccato e fatto salire in auto fino in Questura ma, durante il tragitto, ha continuato a mantenere una condotta aggressiva scagliandosi con forza con calci e testate contro i finestrini del veicolo.

Dagli accertamenti esperiti in Questura, l’uomo – già gravato da precedenti per reati contro la persona, in materia di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti e per reati contemplati dal Codice della Strada – è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.