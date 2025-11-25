Sciopero del trasporto pubblico, ecco le corse garantite da Atv

Le corse garantite da Atv in occasione dello sciopero del trasporto pubblico nelle giornata di venerdì 28 novembre.
A seguito dello sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Cub Trasporti, nella giornata di venerdì 28 novembre, il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di Atv sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:
SERVIZIO URBANO DI VERONA (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane):
- corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio fino alle ore 9.00 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;
- corse in partenza dai capolinea dalle ore 12.00 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato.
SERVIZIO EXTRAURBANO:
- corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio fino alle ore 8.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato;
- corse in partenza dai capolinea dalle ore 11.46 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato.
BIGLIETTERIE: il servizio potrebbe non essere del tutto garantito.
Nelle altre fasce orarie della giornata il servizio non viene garantito.
Vengono in ogni caso regolarmente effettuati i seguenti servizi:
* Navetta Stazione FS di Porta Nuova – Aeroporto Catullo;
* Servizi conto terzi (scolastici, speciali, sostitutivi FF.SS., Noleggio)
* Servizio Santuario Madonna della Corona.