Il viaggio della Fiamma Olimpica: ecco quando sarà a Verona

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina sarà a Verona il 18 gennaio 2026: si prepara la City Celebration.

Il viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa a Verona. Fondazione Milano Cortina 2026 e il Comune di Verona hanno sottoscritto una convenzione che sancisce la collaborazione per l’organizzazione della sosta veronese, in calendario per il 18 gennaio 2026.



La fiamma, simbolo universale di pace, fratellanza e sport, attraverserà l’Italia con un percorso celebrativo che punta a valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e territoriali del nostro Paese. Verona, con il suo patrimonio unico, sarà una delle protagoniste di questo straordinario viaggio. La Fiamma attraverserà l’Italia per 63 giorni percorrendo oltre 12.000 km coinvolgendo 10.001 tedofori, secondo un percorso articolato in una serie di tappe giornaliere che prevedono al termine della giornata la rituale cerimonia celebrativa di accensione del braciere nelle “città di tappa”.

La City Celebration.

La staffetta è strutturata secondo un’agenda che prevede ogni giorno la partenza alle 7,30. I tedofori si alterneranno ogni 200/250 metri e transiteranno nei centri abitati per permettere agli spettatori di assistere. Le attività di city celebration inizieranno a partire dalle 17 e, con l’arrivo dell’ultimo tedoforo si accenderà il braciere alle 19,30.



La City Celebration sarà un momento di festa con la cittadinanza in occasione dell’arrivo della Fiamma Olimpica, che permette di diffondere lo spirito e i valori del Movimento Olimpico, favorire il senso di appartenenza alla comunità sportiva, valorizzare le realtà sportive e artistiche del territorio. La staffetta si snoderà per le principali vie del centro cittadino, valorizzando i monumenti e gli scorci più iconici della città e si concluderà In Piazza Bra, dove sarà allestito il palco per la City Celebration.

L’accordo firmato con Fondazione Milano Cortina 2026 prevede il coinvolgimento attivo del Comune di Verona nell’organizzazione della tappa, in collaborazione con la Fondazione. Tra gli impegni presi dal Comune vi sono la messa a disposizione gratuita delle aree pubbliche necessarie, la gestione della viabilità e dei servizi essenziali, il supporto logistico per i tedofori e il convoglio olimpico e la promozione dell’evento attraverso i canali locali e materiali ufficiali.