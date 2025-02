Portare la Fiamma Olimpica, aperte le candidature per i tedofori: cosa fare

Verona verso le Olimpiadi: tedofori, aperte le candidature per portare la Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026. Come fare.

L’emozione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si accende con un’opportunità unica: diventare tedofori e far parte della storica staffetta che porterà la Fiamma Olimpica e Paralimpica in giro per l’Italia. Il 18 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica sarà a Verona.

A dare il via alle candidature è stata Carolina Kostner, leggendaria pattinatrice italiana e Ambassador dei Giochi, direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2025. Un ponte simbolico tra il mondo della musica e quello dello sport, per unire il Paese in un evento straordinario.

Chi può partecipare.

Tutti coloro che sono nati prima del 5 dicembre 2011 possono candidarsi sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026, raccontando la propria storia e il motivo per cui vorrebbero vivere questa avventura.

Il viaggio olimpico e paralimpico.

La Fiamma Olimpica sarà portata da 10.001 tedofori in un percorso di 12 mila km attraverso tutte le regioni italiane. Partirà da Olimpia, in Grecia, il 26 novembre 2025, arriverà a Roma il 4 dicembre e attraverserà il Paese per due mesi, fino alla cerimonia di apertura allo Stadio San Siro di Milano, il 6 febbraio 2026.

La Fiamma Paralimpica, invece, percorrerà 2 mila km in 11 giorni con 501 tedofori, dopo l’accensione a Stoke Mandeville (Regno Unito), simbolo dello sport paralimpico. Dopo aver toccato Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste, arriverà all’Arena di Verona il 6 marzo 2026, per dare il via ai Giochi Paralimpici.