Alpini al castello di Villafranca per il 153esimo anniversario della fondazione: tre giorni di eventi, incontri e celebrazioni.

Alpini, tre giorni di festa a Villafranca per l’anniversario: per il 153° anniversario dalla fondazione delle Truppe Alpine, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, la manifestazione al castello di Villafranca coinvolgerà il territorio e vedrà la partecipazione anche del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare. La tre giorni di eventi, incontri e celebrazioni torna itinerante in provincia dopo oltre dieci anni: l’ultima volta si tenne all’Alpo nel 2013.

“Coinvolgere attivamente tutto il territorio è stato un obiettivo mio e di questo consiglio direttivo fin dal nostro insediamento. Partiamo da Villafranca dove possiamo godere della collaborazione attiva anche del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare. E il prossimo anno faremo tappa in un’altra delle Macroaree operative in cui è divisa la Sezione dell’Ana Verona. Non mancherà tuttavia un momento di commemorazione e raccoglimento in piazza Bra, sotto la Targa del 6° Reggimento Alpini”, spiega Maurizio Trevisan, presidente dell’Ana Verona.

“Villafranca si vestirà di Tricolore, lo farà rendendo onore al Corpo degli alpini, uno dei corpi più antichi. Al di là della sua storia, a noi interessa onorare quello che viene fatto ancora oggi dai nostri alpini, ciò che la Protezione civile dell’Ana svolge tutti i giorni non solo sul nostro territorio ma ovunque ce ne sia bisogno. Siamo orgogliosi di ospitare questa tre giorni di eventi, abbiamo coinvolto i commercianti, le scuole, aperto il nostro monumento più simbolico, che sarà illuminato già da giovedì in Tricolore”, è intervenuto il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca.

Il programma.

Il programma si apre venerdì mattina, dalle 10.30 alle 13 con l’allestimento della Cittadella Alpina all’interno del castello di Villafranca. Il primo giorno è dedicato soprattutto alla visita alla Cittadella – che mostra tutte le attività in cui sono impegnati gli alpini veronesi dalla Protezione civile, con possibilità di provare le attività, ai Gruppi Storici, a quelli Sportivi – delle scolaresche del territorio.

Sabato la giornata inizia presto, all’ombra dell’Arena. Alle 8.30 in piazza Bra è in programma la resa degli onori ai Caduti alla Targa del 6° Alpini. Dalle 11, le celebrazioni si spostano a Villafranca con l’Alzabandiera all’ingresso del castello Scaligero e, a seguire, l’inaugurazione ufficiale della Cittadella che rimane aperta e visitabile fino al pomeriggio sia sabato che domenica.

In mostra le varie anime del mondo alpino e la possibilità di diventare volontari di Protezione civile per un giorno, sperimentando le molte attività, arrampicandosi sulle pareti rocciose, provando a domare il fuoco, lavorando con le unità cinofile e molto altro. Alle 18.30 in Duomo celebrazione della messa animata dal Coro Sezionale “La Parete”. Sabato sera, dalle 20, carosello della Fanfara sezionale di Caldiero tra le mura del Castello che sarà teatro poi della suggestiva esibizione del Coro Ana Verona.

Momento clou sarà domenica mattina con l’ammassamento dei gruppi alpini e dei volontari della Protezione civile all’interno del Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare di via General Cantore e, dalle 10, la sfilata dell’Ana Verona che si snoderà tra le vie principali di Villafranca fino al castello dove si svolgeranno gli interventi delle autorità civili e militari presenti. In sfilata sono attesi oltre un migliaio di Penne Nere veronesi con l’auspicio di toccare quota tremila, come all’ultimo raduno del Triveneto.

Il castello scaligero ospiterà anche la parte enogastronomica della manifestazione con le eccellenze locali e i piatti tipici preparati dai Gruppi Alpini del territorio. Venerdì 10, dalle 19, Serata Giovani, il sabato cucine aperte a pranzo e a cena, dalle 12 e dalle 19, mentre domenica solo pranzo, dalle 12.