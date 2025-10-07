“Vedere è Potere”: a Verona il cartellone di Fucina Machiavelli

Fucina Machiavelli ripartenza record con 45 eventi per la nuova stagione: il programma di

“Vedere è potere”: Fucina Machiavelli riparte da Verona con eventi tra musica, teatro e cultura, dopo aver festeggiato i dieci anni di attività. Da ottobre 2025 a maggio 2026, oltre 45 appuntamenti animeranno gli spazi del teatro di via Madonna del Terraglio 10, con il patrocinio del Comune di Verona e il sostegno del Ministero della Cultura.

La serata di apertura.

La stagione sarà presentata venerdì 10 ottobre alle 19.30, in una serata a ingresso libero con musica dal vivo di Stefano Soardo e Giacomo Trivellon, letture curate da Sara Meneghetti e illustrazioni dal vivo.

Teatro: storie vere e sguardi sul presente.

Dieci spettacoli, tutti alle 21, compongono la stagione teatrale. Si parte il 18 ottobre con Ahmen del Cromo Collettivo Artistico, storia vera di un uomo intrappolato nella burocrazia dell’immigrazione.

Segue il 15 novembre La Verità non si Uccide, produzione originale di Fucina dedicata alla libertà di stampa. Tra gli altri titoli: Surrealismo Capitalista (20 dicembre), Hijios de Buddha di Nicolò Sordo (27 dicembre), il cult Dopodiché stasera mi butto di Generazione Disagio (23 gennaio) e Trash Test di Andrea Cosentino (7 febbraio). Chiuderanno Freevola (7 marzo), Caino (1 aprile, debutto al Camploy), Mammut (18 aprile) e il concerto disegnato Io sono invisibile (15 maggio).

Musica classica, contaminazioni e Beethoven.

Grande protagonista il Quartetto Maffei, che celebra i 25 anni di attività con l’esecuzione della prima parte dell’integrale dei Quartetti di Beethoven, ogni domenica alle 11 da ottobre ad aprile. Il Festival delle Contaminazioni aprirà il 25 ottobre con il pianista Andrea Bacchetti (Da Bach a Chiambretti), seguito dal live sonorizzato del Dracula di Browning (29 novembre) e dalla Misa Criolla natalizia (13 dicembre). Nel 2025 torna anche la rassegna divulgativa “Händel with Care” con tre appuntamenti (31 gennaio, 28 febbraio e 1 marzo) dedicati al genio barocco.

Famiglie e bambini: la Fucina dei Piccoli.

Nove appuntamenti per grandi e piccoli con la co-direzione di Bam!Bam! Teatro.

Da Scusa (2 novembre) a Moby Dick (1 febbraio), fino a La Favola di Amore e Psiche (12 aprile), passando per concerti-spettacolo come Baby Mozart e Piccolo Händel: il grande viaggio.

Libri, giornalismo e documentari.

La rassegna Biblioteca Umana ospiterà sei incontri con autori e narratori del presente, tra cui Sarah Mustafa, Nicola Cinquetti e Anna Dietzel. Torna anche Mondovisioni, i documentari di Internazionale (dal 19 gennaio), e il Festival del Giornalismo di Verona, organizzato con Heraldo, in programma dal 13 al 16 marzo con il tema “Un mondo in fiamme”.

Biglietti e membership.

I biglietti sono acquistabili su www.fucinaculturalemachiavelli.com o direttamente in teatro. È disponibile anche la Membership Fucina, un carnet che offre spettacoli omaggio e sostiene la cultura accessibile.