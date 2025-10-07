I progetti per le famiglie fragili che coinvolgono Verona e 36 Comuni della provincia di cui proprio Verona è capofila.

Nell’Ambito Territorio Sociale – ATS VEN_20 – Verona, che coinvolge i 36 Comuni della provincia e di cui il Comune di Verona è capofila, sono riconosciuti ogni anno dagli enti coinvolti contributi ad hoc per la promozione del benessere delle famiglie fragili.

Per questo è stata approvata questa mattina dalla giunta del comune di Verona, su proposta dell’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni, l’adesione del Comune di Verona al Programma di interventi della Regione Veneto per l’anno 2025, al quale è collegato un finanziamento complessivo di 592.074 euro in favore dell’Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_20 – Verona.

Il programma, riservato ai residenti di ciascun Comune veneto, prevede tre linee di intervento a favore delle seguenti tipologie di famiglie:

Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, per le quali è previsto un intervento economico per ciascun figlio minore.

Famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati o divorziati con figli indicati nella certificazione ISEE, per le quali è previsto un intervento economico per ciascun nucleo. Famiglie con figli a seguito di parto trigemellare, indicati nella certificazione ISEE e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, indicati nella certificazione ISEE, per le quali è previsto un intervento economico per ogni parto trigemellare o per ciascun figlio.

“Un aiuto alle famiglie più in difficoltà – precisa l’assessora Luisa Ceni –, importante ma non sufficiente per soddisfare tutti gli aventi diritto. Come ATS abbiamo più volte segnalato la necessità di maggiori stanziamenti da parte della Regione”.