Domenica a tutta Valpolicella: tutto pronto per gustare Recioto e Amarone al Val Polis Cellae.

Domenica 12 ottobre, la Valpolicella apri le porte agli appassionati di Recioto, Amarone e arte con la nuova edizione del Val Polis Cellae, l’evento organizzato dalla Strada del Vino Valpolicella. Dalle 10 alle 18, 27 cantine apriranno le loro porte tra vigneti dai colori autunnali per offrire degustazioni di Amarone, Recioto e altri vini locali, accompagnate da visite guidate, mostre d’arte e assaggi di specialità tipiche.

L’esperienza si articola in sei percorsi.

Fumane / Sant’Ambrogio: Scriani, Marco Cottini, Paolo Cottini, Boscaini Carlo.

Marano di Valpolicella: Le Bignèle, Terre di Gnirega, Novaia, Vantorosso.

San Pietro in Cariano: Mizzon, Flatio, Santa Sofia, Palazzo Montanari.

Negrar: Lavarini, La Dama, Cantina Valpolicella Negrar, Cristina Murari, Siridia, Corte Martini.

Grezzana / Verona: Ripa della Volta, Montenigo, Val di Venere, Giocaia.

San Martino B.A. / Mezzane / Lavagno / Tregnago / Illasi: Terre di Pietra, Massimago, Talestri, Ca’ dei Conti, Santi.

L’uso dell’auto propria è necessario per spostarsi tra le cantine, ma i partecipanti possono seguire liberamente i percorsi e visitare tutte le aziende.

Quanto cosata.

Il biglietto costa 35 euro, acquistabile solo online, mentre l’ingresso è gratuito per i minori fino a 15 anni. Il prezzo include due degustazioni per cantina, la visita guidata e il calice con sacca porta-bicchiere da ritirare nella cantina scelta come punto di partenza.

Sconti.

L’evento offre anche sconti e vantaggi per alloggi, ristoranti e colazioni in diverse strutture della zona. Tra questi: sconti dal 5 al 15% in agriturismi e B&B, caffè omaggio nelle pasticcerie locali e menu degustazione o bottiglie omaggio in ristoranti convenzionati.