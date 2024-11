Svelate le tappe della Fiamma Olimpica e Paralimpica: ecco quando sarà a Verona

Verso Milano-Cortina 2026: svelato il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, che sarà a Verona il 18 gennaio 2026.

È stato presentato oggi a Verona il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, che verrà accesa tra un anno esatto, il 26 novembre 2025, durante una cerimonia speciale che si svolgerà a Olimpia, in Grecia. La Fiamma Olimpica attraverserà numerose città italiane. Il viaggio in Italia partirà da Roma il 6 dicembre 2025, per passare da Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio 2026, nell’anniversario dei primi Giochi Olimpici Invernali organizzati in Italia. A Verona arriverà il 18 gennaio 2026.

Toccherà 110 provincie e 20 regioni, i tedofori saranno 10.001, percorrerà 12mila chilometri in 63 giorni, passando per 60 città. La Fiamma Paralimpica percorrerà invece 2mila chilometri in 11 giorni e, dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, giorno della cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori.

A proposito: da febbraio 2025 si aprono le candidature per chi vuole essere tra i tedofori. Ci sarà una selezione, e una delle domande più importanti alle quali i candidati dovranno rispondere sarà il motivo per cui si vuole portare la Fiamma Olimpica.