Verona conquista il titolo di “Territorio Equosolidale”

Il comune di Verona è ufficialmente diventato un “Territorio Equosolidale”.

Il comune di Verona è ufficialmente diventato un Territorio Equosolidale, un riconoscimento che premia il suo impegno nel sostenere il commercio equo e solidale. Questo titolo sottolinea il ruolo di Verona come città che promuove valori di giustizia, solidarietà e rispetto per l’ambiente, affiancandosi a oltre 2 mila enti locali nel mondo che condividono la stessa visione.

Il contributo di Verona al commercio equo e solidale.

Verona si è distinta per il supporto a iniziative locali come quelle promosse dalla Cooperativa Le Rondini e da Altromercato, realtà che lavorano da anni sul territorio per diffondere i principi del commercio equo. Tra le attività principali ci sono progetti educativi per le scuole, eventi culturali e la vendita di prodotti etici e sostenibili nelle botteghe del mondo presenti in città e in provincia.

Dove trovare le botteghe del mondo a Verona.

Le botteghe del commercio equo a Verona e dintorni sono punti di riferimento per chi desidera acquistare prodotti alimentari, cosmetici e artigianali provenienti da filiere che rispettano le persone e l’ambiente. Ecco gli indirizzi.

Verona : Via Pallone, 2/b – Tel. 0458016097.

: Via Pallone, 2/b – Tel. 0458016097. San Giovanni Lupatoto : Via Cà dei Sordi, 23 – Tel. 045547324.

: Via Cà dei Sordi, 23 – Tel. 045547324. Negrar di Valpolicella : Piazza V. Emanuele II, 56 – Tel. 0456000511.

: Piazza V. Emanuele II, 56 – Tel. 0456000511. Legnago : Via Marsala, 14 – Tel. 044224336.

: Via Marsala, 14 – Tel. 044224336. San Bonifacio: Corso Venezia, 49 – Tel. 0459586304.

Una città che guarda al futuro.

Verona non si limita a vendere prodotti equosolidali, ma è anche un esempio di come le istituzioni possano sostenere attivamente la diffusione di una cultura basata sul rispetto e sulla giustizia sociale. Attraverso il lavoro della Cooperativa Le Rondini, che collabora con scuole, aziende ed enti pubblici, la città dimostra che è possibile costruire una comunità più giusta e sostenibile.

Perché il commercio equo è importante

Il commercio equo non è solo una scelta etica per chi acquista, ma rappresenta una concreta opportunità di sviluppo per i produttori di paesi svantaggiati, garantendo loro condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dell’ambiente. Verona, come Territorio Equosolidale, si impegna a rendere questi valori parte integrante della vita cittadina.