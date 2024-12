Chiude per lavori la statale 12 a Ceraino: giorni e orari di chiusura

Chiude per lavori la strada statale 12 a Ceraino.

Chiude per lavori la statale 12 a Ceraino, obiettivo mettere in sicurezza la parete rocciosa. Rete ferroviaria italiana avvisa infatti che “per eseguire i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località La Chiusa di Ceraino non sarà possibile transitare sulla Strada Statale 12 da mercoledì 11 dicembre a venerdì 20 dicembre, tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30″.

I lavori rimarranno in seguito sospesi nel periodo natalizio, e riprenderanno mercoledì 8 gennaio con lo stesso orario.