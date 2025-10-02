Verona in piazza la la Global Sumud Flotilla: sciopero e corteo, ecco il percorso previsto.

Verona scende in piazza domani, venerdì 3 ottobre, per manifestare solidarietà alla Global Sumud Flotilla, dopo che le barche della missione umanitaria sono state abbordate dall’esercito israeliano. La Cgil ha annunciato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata, che riguarderà tutti i settori pubblici e privati. “La mobilitazione -, si legge nella nota, – è indetta in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”.

Nel comunicato, il sindacato afferma che “l’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio”.

Il percorso del corteo.

Il punto di incontro è alle 8.30 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Poi piazzale XXV Aprile – Città di Nimes – Circonvallazione Oriani – Corso Porta Nuova – Via degli Alpini – Stradone Maffei – Stradone San Fermo – Via Leoni – Lungadige Rubele – Via Nizza – Piazza Viviani – Via Alighieri – Piazza dei Signori.

Le scuole.

Anche le scuole del Veneto si fermano domani, venerdì 3 ottobre, per lo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. La Rete degli Studenti Medi del Veneto ha infatti annunciato la propria adesione alla protesta.

“Hanno bloccato la Flotilla. Ora noi blocchiamo tutto“, afferma la coordinatrice regionale Viola Carollo, spiegando che “quanto accaduto nelle scorse ore è di una gravità inaudita. Attivisti per i diritti umani, partiti in una missione di pace per portare aiuti umanitari, sono stati arrestati in acque internazionali”.

I servizi essenziali garantiti dal comune di Verona.

In occasione dello sciopero generale proclamato per l’intera giornata del 3 ottobre dai sindacati Cgil e SI Cobas, che coinvolgerà tutte le categorie del settore pubblico e privato, saranno comunque garantiti nei loro contenuti essenziali i servizi che seguono. Tra questi, rientrano le attività della polizia municipale e della Protezione civile, comprese le portinerie del Municipio e del Comando, la centrale operativa, il pronto intervento, la presenza dell’ufficiale di servizio e il coordinamento dei servizi.

Sarà inoltre assicurata l’assistenza ai cittadini per le denunce di nascita e morte tramite l’Ufficiale di Stato Civile. Per quanto riguarda le infrastrutture e la mobilità, sarà operativo il personale tecnico e gli stradini delle Circoscrizioni 6^ e 7^. Nei servizi sociali opereranno gli assistenti sociali dedicati a nuclei famigliari con minori, adulti e anziani. I musei rimarranno parzialmente accessibili, con l’apertura garantita per la Casa di Giulietta, il Museo di Castelvecchio e il Museo di Storia Naturale. La Biblioteca Civica sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 14, mentre resteranno accessibili anche le biblioteche di pubblica lettura situate nei quartieri Borgo Trieste, Santa Lucia, Quinto, Borgo Milano, Golosine e Cadidavid.