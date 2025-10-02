Dono del sangue e beneficenza con “la musica si fa dono”

Asfa, Operazione Mato Grosso e Aria Nuova presentano l’evento musicale “Quando la musica diventa dono”.

Asfa, l’Associazione dei donatori di sangue san Francesco d’Assisi in collaborazione con le organizzazioni Operazione Mato Grosso e Aria Nuova presentano l’evento musicale “Quando la musica diventa dono“.

Il palcoscenico, sabato 4 ottobre alle 20.45, sarà quello del Cinema Teatro Rizza (al civico 7 di Piazza 24 febbraio 1945, a Verona). Qui si esibiranno i gruppi corali Jupiter Singers & Band e Mi Re Doss in una serata solidale dedicata alla valorizzazione della donazione di sangue e plasma oltre che al sostegno delle persone in situazioni di fragilità economica. “La musica diventa dono – spiegano gli organizzatori – quando trasmette emozioni profonde, facilita la connessione tra le persone o quando è condivisa in atto di generosità e solidarietà per promuovere il dono del sangue e sostenere progetti per i più poveri in Perù”.