Verona, completati i lavori del nuovo parcheggio a Santa Lucia, a novembre sarà pronta anche l’area verde i 4mila metri quadrati.

Completati i lavori del nuovo parcheggio a Santa Lucia, e a novembre sarà restituita alla cittadinanza l’adiacente area verde di oltre 4mila metri quadrati completamente riqualificata e dotata di illuminazione e di percorso pedonale.

Da domani i cittadini di Golosine e Santa Lucia potranno contare su 44 nuovi posti auto. È terminato l’intervento per la realizzazione della nuova area di parcheggio pubblico gratuito tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita Santa Lucia. Conclusi i lavori sulla parte carrabile, resta da completare l’attraversamento pedonale avanzato in corrispondenza dell’ingresso all’adiacente asilo nido “La Filatrocca”, la posa di 20 alberature nelle aiuole a ridosso degli stalli del parcheggio e la riqualificazione dell’area verde di oltre 4mila metri quadrati.

Questi lavori riprenderanno tra circa un mese, non appena le condizioni agronomiche lo consentiranno e prevedono anche un nuovo impianto di illuminazione e un nuovo percorso pedonale interno all’area al fine di renderne più sicura la fruibilità. Bisogna, infatti, aspettare la quiescenza vegetativa, come da prassi.

“Lavori di cui il quartiere sentiva realmente il bisogno – sottolinea l’assessore a Strade e giardini Federico Benini –. Siamo in una zona ad alta densità abitativa e scolastica, ma carente di spazi di sosta e verde fruibile. Questo intervento va a colmare una lacuna attesa da tempo, restituendo alla cittadinanza uno spazio funzionale, accessibile e integrato nel tessuto urbano. Ora vi si può parcheggiare entro fine novembre sarà fruibile anche l’area verde”.

L’opera, realizzata su area comunale dall’amministrazione, ha un costo complessivo di 150 mila euro e ha compreso oltre alla realizzazione di 44 nuovi posti auto, la piantumazione di circa 20 alberature e la riqualificazione di oltre 4 mila metri quadri di verde, con nuova illuminazione e un percorso pedonale interno.