Il dossier per Valeggio capitale della cultura 2028 è stato depositato al ministero.

L’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha ufficialmente trasmesso al ministero della Cultura il dossier di candidatura a capitale Italiana della cultura 2028, frutto di un intenso lavoro avviato a fine luglio e sviluppato in tempi record, anche durante il mese di agosto.

“È stata una vera e propria corsa contro il tempo – dichiara il sindaco Alessandro Gardoni – ma la cosa più bella è che, nel giro di poco, tante persone, giovani, associazioni e protagonisti del tessuto socio-economico del territorio si sono messi a disposizione di un progetto che non riguarda solo Valeggio, ma che crea un filo conduttore di valori, identità e bellezza che unisce Verona, Mantova e tutto l’entroterra gardesano”.

“Ringrazio di cuore – prosegue – il personale comunale, che si è speso intensamente in queste settimane, e tutti coloro che hanno contribuito con passione e competenza. Un grazie speciale va all’architetto Daniela Cavallo, direttrice del progetto di candidatura, per l’eccellente regia con cui ha coordinato questo percorso. Questo è solo l’inizio: comunque vada sarà un successo, perché abbiamo innestato un sistema di relazioni virtuose che resterà come patrimonio per il territorio e per le future generazioni”.

Nel percorso di candidatura sono state promosse diverse iniziative di partecipazione: manifestazioni d’interesse per raccogliere idee e contributi da parte delle associazioni; per la scelta del logo, che sarà presentato prossimamente, per la creazione del gruppo giovani, il tutto a sostegno del progetto di candidatura, con il coinvolgimento di decine di partecipanti che rappresentano uno dei cuori pulsanti del progetto.

L’iter ora prevede che il ministero della Cultura valuti i dossier presentati da tutte le città candidate: entro Natale verrà stilata la graduatoria delle dieci finaliste e, a seguito delle audizioni previste nei primi mesi del 2026, entro marzo verrà proclamata la città italiana che sarà capitale della Cultura 2028.