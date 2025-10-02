Un uomo di 30 anni è stato arrestato per furto aggravato dopo aver rubato 300 euro di vestiti in un negozio di San Bonifacio.

Ruba 300 euro di vestiti in un negozio, 30enne finisce in carcere. I carabinieri di San Bonifacio, unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato in flagranza una 30enne italiano, poiché sul suo conto sono stati acquisiti gravi indizi di reato in relazione alla commissione di un furto aggravato.

Nello specifico, alle 14.40 circa del primo ottobre le due pattuglie dell’Arma venivano inviate presso un negozio d’abbigliamento del posto, dove l’addetto alla sicurezza aveva segnalato che vi era in atto un furto. Gli uomini dell’Arma, in pochi attimi, giungevano sul posto dove l’addetto alla sicurezza riferiva che poco prima aveva notato un uomo introdursi nel negozio, prelevare diversi capi di abbigliamento e oltrepassare le barriere antitaccheggio senza effettuare il pagamento.

Acquisita la descrizione dettagliata del soggetto i carabinieri si mettevano immediatamente alla ricerca del sospettato riuscendo così, grazie alla capillare conoscenza del territorio, a individuarlo e bloccarlo, in pochi istanti, non molto lontano dal negozio. La refurtiva, dal valore di circa 300 euro, veniva recuperata e restituita al proprietario.

L’uomo veniva condotto presso il Comando Arma di San Bonifacio e informata la Procura della Repubblica di Verona, tratto in arresto e trattenuto. Nella mattinata odierna il 30enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, disposto la misura cautelare della detenzione in carcere e rinviato l’udienza a novembre 2025.