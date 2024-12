Verona apre le porte a Mozart: al via il festival “geniale”

Verona apre le porte a Mozart: al via a gennaio il festival “geniale”.

Il nuovo anno si apre all’insegna della musica e della cultura con Mozart a Verona, la prima rassegna culturale del 2025 che prende il via il 5 gennaio. L’evento inaugurale in Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico alle 20:30, sarà affidato al Rosso Verona Baroque Ensemble, che presenterà il concerto Un soffio di Mozart. Il programma spazia tra musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e di Girolamo Salieri, clarinettista e compositore nato a Legnago, la cui Sinfonia per clarinetto e orchestra, per lungo tempo dimenticata, sarà riscoperta per l’occasione.

Strumenti storici.

Il concerto si distingue per la scelta di strumenti storici, una cifra stilistica del Rosso Verona Baroque Ensemble, che interpreta il repertorio su strumenti originali o copie d’epoca. Tra i brani in scaletta, spiccano il Quartetto per oboe e il Quintetto per clarinetto, autentiche gemme del repertorio cameristico mozartiano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Il posto riservato sarà valido fino a 15 minuti prima dell’inizio.

Un festival che abbraccia tutta la città.

Ormai alla sesta edizione, la rassegna Mozart a Verona, diretta da Michele Magnabosco, si arricchisce quest’anno con 43 appuntamenti che fino al 2 febbraio porteranno musica, danza, cinema, reading e visite guidate in 19 luoghi iconici di Verona. L’iniziativa coinvolge 28 enti partner, tra cui per la prima volta alcune realtà extra-veronesi.

Il festival celebra anche il bicentenario della morte di Antonio Salieri, nato a Legnago come Girolamo, restituendo il ruolo di questo compositore nella Vienna di Mozart. L’evento è promosso da Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena di Verona, e si conferma come appuntamento centrale per l’avvio dell’anno culturale veronese.

Il concerto del 7 gennaio: le note dell’organo del genio.

Il festival prosegue il 7 gennaio con Il Giovane Mozart. Le ispirazioni di un genio, concerto promosso da Fondazione Cariverona nella chiesa di San Tomaso Cantuariense alle 20:30. Protagonista sarà la celebre organista Magdalena Malec, che suonerà lo storico organo utilizzato da Mozart durante il suo viaggio a Verona. Anche questo evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Eventi in provincia e approfondimenti culturali.

Mozart a Verona non si limita alla città, ma si estende anche alla provincia con appuntamenti dedicati. Sempre il 7 gennaio, nella Sala Civica del Comune di Zevio, il quintetto d’ottoni Piazza Brass presenterà una lezione-concerto per le scuole, introducendo gli studenti agli strumenti e al repertorio dell’epoca di Mozart.

Mercoledì 8 gennaio, nella Biblioteca Capitolare, l’approfondimento Mozart e Salieri nel contesto russo: dal dramma di Puškin all’opera di Rimskij-Korsakov. L’incontro, organizzato con l’Università di Verona, esplorerà la relazione tra la letteratura di Puškin e la musica di Rimskij-Korsakov, offrendo una nuova prospettiva sul rapporto tra i due compositori.