“Dono” in versi: al via il concorso di poesia di Fidas Verona

Dono del sangue in versi: scade il 19 gennaio il concorso di poesia di Fidas Verona.

Dono del sangue in versi: c’è tempo fino al 19 gennaio 2025 per partecipare al concorso di poesia “La carezza di un verso”, organizzato da Fidas Verona. Arrivato alla sua 14esima edizione, il concorso invita poeti e poetesse da tutta Italia a inviare opere inedite ispirate al tema “Un rivolo di sangue”.

I vincitori saranno premiati il 15 febbraio nella Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, nell’ambito della manifestazione “Verona in Love”, organizzata in collaborazione con il Comune scaligero.

Le poesie, rigorosamente inedite, dovranno essere inviate entro mezzogiorno di domenica 19 gennaio a questo indirizzo email. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale di Fidas Verona. Il concorso si divide in due categorie: una riservata a partecipanti con meno di 30 anni, l’altra per chi ha più di 30 anni.

“Nell’edizione 2024 sono stati 41 i partecipanti da tutta Italia” – spiega la presidente di Fidas Verona, Chiara Donadelli. “Anche quest’anno incoraggiamo la partecipazione, chiedendo agli amanti della poesia di aiutarci a diffondere, attraverso i loro versi, il messaggio del dono di sangue e plasma, un gesto gratuito che ogni giorno salva vite”.

Con iniziative come questa, Fidas Verona rinnova il suo impegno a sensibilizzare sulla donazione del sangue. Per diventare donatori, occorre essere in buona salute, avere un peso minimo di 50 kg e un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Chi desidera donare nel territorio veronese può prenotare la propria donazione telefonando al numero verde gratuito 800.310.611 (solo da fisso), allo 0442.622867, al cellulare 339.3607451 (per telefonate o SMS), oppure inviando una mail qui.