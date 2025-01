Verona, tutto pronto per la Giornata Nazionale del sacrificio degli alpini

Si celebra a Verona la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini.

A Verona e in tutta la provincia si celebrerà domenica la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, istituita con una legge per ricordare il sacrificio di migliaia di alpini durante la Seconda guerra mondiale.

La data del 26 gennaio richiama un evento tragico: la ritirata di Nikolajewka, in Russia, dove 82 anni fa, con temperature fino a -40 gradi, il corpo degli alpini subì enormi perdite, circa il 60% dei suoi uomini.

La cerimonia.

Il Sacrario Militare nel Cimitero Monumentale sarà il centro delle commemorazioni.

Alle 10:30 , don Rino Massella celebrerà una messa nella chiesa del Santissimo Redentore .

Alle 11:30, si terrà una cerimonia al Tempio Ossario con la deposizione di una corona di alloro e la partecipazione delle autorità, dei gruppi Ana di Verona e della Protezione Civile.

Anche in provincia si svolgeranno commemorazioni davanti ai monumenti ai Caduti in molti comuni, organizzate dai gruppi locali dell’Ana.

Il messaggio del presidente ANA Verona, Maurizio Trevisan.

“Questa giornata non è una festa, ma un momento di riflessione e memoria. Non glorifichiamo la guerra, ma ricordiamo i valori di sacrificio, solidarietà e tenacia degli alpini”, spiega Trevisan.

La giornata sottolinea anche il ruolo degli alpini oggi, che dedicano migliaia di ore al volontariato e alla protezione civile per la comunità. Come ricorda la legge, la ricorrenza vuole far conoscere non solo il loro sacrificio, ma anche il loro contributo sociale in tempo di pace.