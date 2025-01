Giardini Raggio di Sole: a breve il progetto sociale di recupero dell’area

Al via il progetto sociale per recuperare i Giardini Raggio di Sole: “Sarà pronto a breve”.

L’amministrazione comunale sta lavorando a un progetto sociale per recuperare i Giardini Raggio di Sole, un’area che da anni versa in stato di abbandono. L’annuncio arriva dopo l’incendio alla casetta del giardiniere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per verificare le cause del rogo.

La vicesindaca e assessora al Patrimonio Barbara Bissoli ha spiegato che l’obiettivo è trasformare questa parte dei bastioni delle mura magistrali in un luogo vivo e utile per la comunità.

In particolare, l’amministrazione è in dialogo con un operatore sociale per definire un progetto che preveda la riqualificazione degli immobili e la gestione dell’area circostante. Questo processo, che avverrà in partenariato pubblico-privato, punta a creare un servizio di interesse pubblico. “Serve solo un po’ di pazienza: tra pochi mesi il progetto sarà pronto per essere valutato,” ha aggiunto la vicesindaca.

Un intervento simile è in corso anche per altre zone della città, come l’area delle ex piscine Lido, parte della cinta muraria storica e in stato di degrado da anni.

L’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ha sottolineato che i controlli da parte della polizia locale ai Giardini Raggio di Sole sono frequenti. Solo nell’ultimo mese, sono state fermate e identificate sei persone. Zivelonghi ha inoltre riconosciuto che questi interventi non possono risolvere definitivamente i problemi: “La vera soluzione è la riqualificazione dell’area e la messa in atto di un progetto sociale.”

Inoltre, la Prefettura sta lavorando per mappare e analizzare le presenze di persone senza fissa dimora che spesso si rifugiano in edifici abbandonati.