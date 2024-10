Verona dice addio a Zazie: chiude il ristorante vegetariano di Veronetta.

Verona dice addio a Zazie: chiude il ristorante vegetariano di Veronetta dopo sei anni e mezzo di attività in via Gaetano Trezza. La notizia è stata comunicata ai clienti attraverso un cartello affisso sulle serrande del locale, che inizia con una frase emblematica: “Ogni cosa ha il suo tempo“. Un messaggio che riflette la decisione della titolare, Debora, di chiudere il capitolo di Zazie per intraprendere nuove avventure.

“Speriamo che arrivi qualcuno in grado di portarne avanti i valori e ciò che di bello si è creato“. ha scritto Debora, che in questi anni è riuscita a diffondere una cultura alimentare vegetale nel quartiere di Veronetta. Il suo impegno non si è limitato solo a offrire piatti sani e gustosi, ma ha anche contribuito a educare la comunità sui benefici di un’alimentazione consapevole. Da Zazie, era possibile gustare centrifugati, estratti, succhi e frullati, accompagnati da insalate e piatti unici, perfetti per chi cercava un break salutare durante la giornata.

Il messaggio di Debora, intriso di gratitudine verso la sua clientela, si conclude con un invito a ricordare un principio fondamentale: “You are what you eat” (Sei quello che mangi). Un insegnamento che ha guidato l’intera filosofia del ristorante e che rimarrà nel cuore di coloro che hanno frequentato Zazie.