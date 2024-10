Il fuoriclasse Tadej Pogačar a Verona: pranzo a Sorgà per la leggenda della bici.

Verona: pranzo a Sorgà per la leggenda della bici Tadej Pogačar, atleta della UAE Team Emirates, il fuoriclasse in bicicletta, ma anche persona di grandi valori e riconoscenza. Dopo una stagione leggendaria che lo ha visto battere qualsiasi record, prima di cominciare le meritate vacanze, ci ha tenuto a passare in visita dal Gruppo Zecchetto insieme alla compagna Urška Žigart, che gareggia nel team Liv AlUla Jayco, per ringraziare del supporto avuto durante l’anno, in particolare quello fornito alla Federazione Ciclistica Slovena all’ultimo Mondiale di Zurigo, da lui vinto con un’azione epocale di oltre 100 km.

DMT è al fianco del fuoriclasse sloveno fin dai suoi primi passi nel mondo professionistico, lo ha visto trasformarsi da giovane promessa a fuoriclasse senza tempo. Quest’anno, prima del Giro, ha lanciato le nuove POGI’S con le quali è decollato verso la doppietta Giro – Tour, il già citato Mondiale e, dulcis in fundo, il quarto Il Lombardia consecutivo.

Federico e Philippe, insieme ad Alessia Piccolo, e allo staff DMT sono stati a pranzo con Tadej a Bonferraro di Sorgà (VR), a pochi passi dalle aziende del Gruppo, per festeggiarlo.

“Ci tenevamo particolarmente a passare qualche ora con Tadej per ripercorrere insieme a lui questa stagione straordinaria e, soprattutto, il Mondiale vinto in grande stile – ha detto Federico Zecchetto -. Aver supportato la Nazionale slovena è stata una scelta vincente in tutti i sensi. Anno dopo anno questo ragazzo continua a stupirci, per noi è un orgoglio e un onore essere al suo fianco, anche perché sappiamo bene che non ha ancora finito di darci soddisfazioni“.