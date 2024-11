All’università di Verona è tutto pronto per il Transgender Day.

Il 20 novembre 2024, l’Università di Verona celebra il Transgender Day of Remembrance: dalle ore 16.45 alle 19. Nell’aula Smt.07 del Polo Santa Marta, l’incontro con Mr. Morrison, attivista nigeriano per i diritti umani e la salute delle persone LGBTQIA+.

L’evento sarà un momento di riflessione e confronto su un tema cruciale: come le persone LGBTQIA+ sopravvivono e si organizzano in paesi dove omo-lesbo-bi-transfobia sono all’ordine del giorno. Mr. Morrison racconterà la sua esperienza diretta in Nigeria, dove ha fondato un’organizzazione che fornisce assistenza sanitaria mobile alle minoranze sessuali, utilizzando un approccio comunitario per abbattere le barriere dell’esclusione e della discriminazione.

Sostenuto dal Tavolo LGBTQIA+ di Verona, dall’Assessorato alle Pari Opportunità e da Mercury, l’incontro vedrà la partecipazione dell’assessore Jacopo Buffolo e offrirà un’occasione per ricordare le vittime della violenza transfobica e riflettere su come costruire un futuro di uguaglianza e giustizia per tutti.