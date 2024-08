Una modella veronese è il nuovo volto dello spot di Bauli.

È una modella veronese è il nuovo volto dello spot di Bauli che porta la firma di Pietro Castellitto, il regista figlio del grande Sergio. In ogni caso, che sia Natale o Ferragosto, la celebre azienda dolciaria veronese Bauli riesce sempre a catturare l’attenzione. Questa volta lo fa con una nuova campagna pubblicitaria che rende omaggio al suo lievito madre, rigenerato ininterrottamente per un secolo. Il lievito, chiamato “Futura”, trae ispirazione dalla nota canzone di Lucio Dalla, utilizzata come colonna sonora dello spot, che Boosta (Davide Dileo) ha riarrangiato.

La pubblicità è ambientata nella fabbrica di Castel d’Azzano, e a dar vita al lievito è la giovane e affascinante modella veronese Margherita Buoncristiani, la cui chioma richiama il lilla, colore identificativo del famoso marchio. “Megghi” è originaria di San Martino Buon Albergo, dove è cresciuta, prima di trasferirsi nel cuore di Verona. La sua bellezza l’ha portata a Milano, capitale della moda, dove ha iniziato la sua carriera come interprete di spot pubblicitari. Ha frequentato la scuola media Campostrini e si è diplomata al liceo Fracastoro. Margherita ha prestato il suo volto a noti brand di make-up, ed è entusiasta di essere l’immagine del lievito madre di Bauli. Questo perché sente un forte legame non solo con Verona, ma anche con il prodotto stesso, che ha raccontato di portare sempre con sé quando andava a scuola, per la merenda.