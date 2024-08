Oppeano, Ulss 9 amplia l’orario di attività del servizio medico: tutte le info.

Oppeano, Ulss 9 amplia l’orario di attività del servizio medico distrettuale: si parte da lunedì 2 settembre in via Spinetti 234/236 (frazione Vallese). L’avviso è rivolto ai cittadini senza medico di Medicina Generale del Distretto 3 – Pianura Veronese. Una implementazione necessaria a causa dell’uscita di un medico del posto. Il Servizio per questo motivo amplierà l’orario e sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Orari.

Orario accesso telefonico: dalle ore 9 alle 11 al numero 045 6106373.

Orario accesso libero: dalle ore 11 alle 14.

Dalle ore 14 alle 15 smaltimento degli accessi liberi.

Dalle 15 alle 19 attività su programmazione, ambulatoriale e domiciliare.

Se l’organizzazione predisposta non dovesse risultare sufficiente per soddisfare i bisogni della popolazione, l’Ulss 9 Scaligera valuterà come integrare il servizio.