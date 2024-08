Coperte che scaldano il cuore: il dono delle signore di una casa di riposo a Negrar

Coperte che scaldano il cuore: il dono delle signore di una casa di riposo all’ospedale di Negrar.

Coperte che scaldano il cuore: il dono di 5 anziane signore della casa di riposo Nogarè all’ospedale di Negrar. Le signore hanno partecipato al progetto “Gomitolorosa”, realizzando coperte di lana per i pazienti dell’Unità Operativa di Oncologia di Negrar. Le coperte, consegnate l’8 agosto, non sono solo oggetti utili, ma simboli di calore e vicinanza per chi affronta la malattia.

Le protagoniste del progetto, di età compresa tra 79 e 95 anni, hanno accompagnato i loro doni con un biglietto che recita: “Le cose fatte a mano sono fatte con il cuore… se poi è il cuore di una nonna, vale il doppio.”

L’iniziativa è stata ideata dall’educatrice Laura Dall’Ora, ispirata dall’associazione nazionale Gomitolorosa, che recupera lana in esubero per creare manufatti destinati alla solidarietà sociale. Gomitolorosa ha donato 100 gomitoli di lana per sostenere il progetto di Casa Nogarè.