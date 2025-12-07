Per il ponte dell’Immacolata centro di Verona tutto esaurito: folla ai mercatini di Natale, code ovunque, parcheggi strapieni.

Per il ponte dell’Immacolata, con il sole e temperature tutto sommato gradevoli, il centro di Verona fa registrare l’inevitabile tutto esaurito della domenica: parcheggi strapieni e sold out già a metà mattina, ingorghi in auto e anche a piede nelle vie dello shopping, file ai mercatini di Natale, per la prima volta quest’anno in piazza Bra, e code alle bancarelle che offrono cibo e specialità gastronomiche.

Insomma, nulla di nuovo e che non fosse ampiamente previsto. I turisti da fuori provincia sono in fila anche per visitare i principali monumenti cittadini, dall’Arena alla Casa di Giulietta, con le nuove modalità di ingresso.

Navette gratuite.

Quest’anno sono in servizio navette e parcheggi a tariffa agevolata per i mercatini di Natale. L’amministrazione ha infattu messo a punto un piano di mobilità studiato per garantire ai visitatori un’esperienza senza l’incubo del parcheggio in centro.