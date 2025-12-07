Con la truffa del finto attacco hacker si è fatto consegnare dalla vittima 22mila euro: 39enne rintracciato e arrestato a Verona.

Truffa del finto attacco hacker, un 39enne moldavo è stato rintracciato e arrestato a Verona. L’uomo aveva convinto la vittima di avere il conto corrente hackerato nell’est Europa, facendosi consegnare 22mila euro in contanti per metterli al sicuro su un presunto “conto protetto”. Con questo stratagemma un 39enne di origini moldave è riuscito a raggirare una donna russa residente a Genova, ma dopo mesi di indagini è stato identificato e arrestato dalla polizia.

Secondo la ricostruzione della squadra mobile, la vittima è stata contattata telefonicamente da una falsa agente che le ha prospettato un imminente attacco informatico. Fidandosi, la donna ha consegnato il denaro in due momenti distinti a falsi impiegati di banca.

Capito il raggiro, la donna ha sporto denuncia. Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate nella zona, hanno portato all’identificazione dell’uomo che materialmente aveva ritirato il denaro. Il 39enne è stato rintracciato e arrestato a Verona.