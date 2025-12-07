Arriverà in consiglio comunale a Verona la variante urbanistica relativa all’area “Campagnetta” di San Michele Extra.

Dopo oltre trent’anni di contenziosi giudiziari, si chiude la vicenda dell’area “Campagnetta” a San Michele Extra. La proposta di delibera per l’approvazione definitiva della variante urbanistica al Piano degli Interventi arriverà ora in consiglio comunale a Verona, dopo l’adozione avvenuta lo scorso 24 giugno 2024.

La variante dà esecuzione a due sentenze definitive del Tar Veneto (2013 e 2021) che hanno riconosciuto alla proprietà il diritto di realizzare una grande struttura di vendita nell’edificio già condonato nel corso dei lunghi procedimenti giudiziari.

Con il nuovo atto, l’area passa a destinazione commerciale, consentendo il completamento del fabbricato di 4.735 metri quadrati attualmente incompiuto e in stato di degrado. L’intervento prevede la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito, con la creazione di ampie aree verdi di mitigazione e compensazione.

Accolta anche l’osservazione del Comune di San Martino Buon Albergo: nella scheda norma sarà inserito un percorso ciclo-pedonale che garantirà la continuità della rete ciclabile tra Verona e il comune limitrofo.