Verona accende le luci del Natale insieme con la città di Betlemme

La Stella di Natale in Bra si accende: Verona illumina le feste in contemporanea con la città di Betlemme.

Piazza Bra illuminata a festa ha dato il via ufficiale questa sera a “Natale per Verona”: la grande Stella e le luci natalizie in altre 16 piazze della città si sono accese contemporaneamente, tra applausi, musiche e lo stupore dei migliaia di veronesi e turisti presenti. Acceso anche il grande albero di Natale Bauli.

Il momento più toccante della cerimonia è arrivato con il collegamento in diretta con Betlemme. Dopo due anni di stop forzato a causa del conflitto, il Comune palestinese è tornato ad accendere il suo albero di Natale in Manger Square, piazza della Mangiatoia. Un gesto semplice ma carico di significato, vissuto come un segnale di speranza in mezzo alla guerra.

“Questa luce che si riaccende a Betlemme è un messaggio per tutti noi “, ha commentato dal palco il sindaco Damiano Tommasi.