Inaugurato a Bussolengo il parco dedicato a Bruno Prosdocimi

Bussolengo inaugura il parco dedicato a Bruno Prosdocimi.

È stato inaugurato mercoledì 3 dicembre in via Guido Rossa a Bussolengo, il parco dedicato a Bruno Prosdocimi. L’intitolazione rende omaggio all’artista bussolenghese, pittore, disegnatore, fumettista e caricaturista, noto a livello nazionale per le collaborazioni con Rai, Mondadori, Panini e per aver rappresentato la cultura italiana del Novecento.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Roberto Brizzi, gli assessori della Giunta comunale, la moglie Carmen e i figli Andrea e Nery, oltre a studenti, insegnanti, associazioni, alpini, carabinieri in congedo, rappresentanti dell’Avis e del Comitato Gemellaggi.

Durante l’inaugurazione è stata svelata la targa dedicata a Prosdocimi e la riproduzione di un’opera raffigurante scorci e personaggi Illustri legati a Bussolengo, testimonianza del suo forte legame con il territorio.

“Con grande orgoglio, inauguriamo questo parco intitolato al Maestro Prosdocimi, una decisione che è stata presa all’unanimità dal nostro consiglio comunale, in segno di riconoscenza per il suo straordinario contributo artistico alla nostra città. Bruno Prosdocimi non è stato solo un vignettista e un disegnatore, ma un artista completo, capace di dar vita a opere che hanno raccontato la nostra società, con uno sguardo ironico e profondo”, ha detto Roberto Brizzi, sindaco del Comune di Bussolengo.

Nel 2026, Verona sarà protagonista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, come già nel 2000, quando Bruno Prosdocimi portò la fiamma olimpica come tedoforo per le Olimpiadi di Sydney.