Presentata l’edizione 2025 del Busimo’s Christmas Tree, l’Albero di Natale illuminato da 500 escursionisti sul monte Busimo a Erbezzo.

È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero l’edizione 2025 del Busimo’s Christmas Tree, l’Albero di Natale che sarà composto e illuminato da oltre 500 escursionisti sul Monte Busimo a Erbezzo il prossimo 20 dicembre.

I protagonisti dello spettacolo, visibile nella scorsa edizione 2024 anche oltre i confini del territorio scaligero, partiranno alle 18 dal Palalinte, il palazzetto dello sport comunale, per poi raggiungere la postazione sul versante del Busimo da Contrada Fagioli, per la parte bassa dell’albero, e da Contrada Sale, per quella alta. Quattro chilometri di camminata, tra andata e ritorno, per quasi 350 metri di dislivello positivo.

I partecipanti, molti dei quali cittadini e cittadine di Erbezzo, alle 20 esatte e per circa 20 minuti, accenderanno le torce, tutte con la medesima potenza luminosa, per dar vita alla sagoma di un Albero di Natale – il tronco, due rami per lato e la cima – con un perimetro che supererà il chilometro di lunghezza.

Al termine dello spettacolo, i protagonisti torneranno in un lungo serpentone luminoso fino al palazzetto, per un momento conviviale davanti a un piatto di minestrone e per l’estrazione della tradizionale lotteria.

Per partecipare.

Per i visitatori, verrà allestita un’area parcheggio al Campo Fiera, vicino al capoluogo, da cui sarà possibile ammirare anche l’accensione. Scendendo verso valle e condizioni meteorologiche permettendo, saranno numerose le postazioni libere dove poter osservare l’albero. Per chi, invece, volesse partecipare in prima persona alla marcia serale e alla rappresentazione luminosa, sarà possibile iscriversi al seguente link: https://www.endu.net/it/events/busimo-s-xmas-tree/

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è promossa dalla Pro Loco e dal Comune di Erbezzo e vede la partecipazione attiva di buona parte delle associazioni di volontariato locale. In caso di meteo sfavorevole, gli organizzatori confermeranno l’evento se sarà possibile garantire sufficienti condizioni di sicurezza ai partecipanti.

Sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il sindaco di Erbezzo, Alessio Leso, con il vicesindaco, Luciano Bertagnoli; Cristian Fantoni, vicepresidente della Pro Loco e Davide Bertagnoli di Flover, partner della manifestazione.