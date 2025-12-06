Raccolta rifiuti, in vista dello sciopero di 24 ore del 10 dicembre del settore Igiene ambientale, i consigli di Amia per evitare disagi.
Raccolta rifiuti, ecco i consigli di Amia per evitare disagi in vista dello sciopero del 10 dicembre. Le sigle sindacali hanno infatti indetto per l’intera giornata lavorativa del 10 dicembre uno sciopero nazionale del settore Igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La mobilitazione coinvolgerà tutta Italia ed è verosimile ipotizzare un’alta adesione anche a Verona, così come è già accaduto lo scorso ottobre in un’iniziativa analoga.
L’astensione al lavoro durerà fino alle 24. Il rischio di ripercussioni è alto, sia per mercoledì 10 che per i giorni a seguire. Consideriamo il fatto che si verifica a 48 ore dal weekend dell’Immacolata e in un giorno in cui piazza Bra, che già ospita i Mercatini di Natale, darà il benvenuto ai Banchetti di Santa Lucia.
Per cercare di ridurre al minimo le ripercussioni sul territorio, Amia sta provvedendo attraverso vari canali a informare cittadini e cittadine e a raggiungere con precise indicazioni tutte le utenze non domestiche, comprese le attività commerciali del centro storico che da poche settimane hanno iniziato la raccolta porta a porta e tramite bidoni e hub. Nuovi servizi che durante lo sciopero non saranno garantiti.
I consigli di Amia.
A fronte di ciò, Amia invita a osservare queste indicazioni al fine di limitare il più possibile i disagi:
- nelle aree servite da sistema “porta a porta”, e per le utenze commerciali nel centro storico di Verona che fruiscono dei servizi domiciliati, in caso di mancata presa l’indicazione è di ritirare i rifiuti e conferirli nella successiva data del calendario nella quale si raccoglie lo stesso materiale. Analoghe indicazioni anche per la raccolta domiciliare sfalcio/ramaglie;
- nelle aree servite dai cassonetti – sia ad accesso libero che controllato –, evitare di conferire i rifiuti se il contenitore è già stipato, buttando i propri scarti nel primo bidone con spazio disponibile;
- Ansa Adige: l’indicazione è di ritirare i bidoni ed il cartone esposti se non vengono ritirati indicativamente ai soliti orari. Amia ha già pianificato un potenziamento del servizio in centro dal giorno successivo, giovedì 11 dicembre;
- per quanti hanno prenotato il servizio di ritiro ingombranti: nel caso l’oggetto non sia stato raccolto per l’adesione allo sciopero, ritirarlo e attendere di essere direttamente contattati dall’Amia per un nuovo appuntamento.