Raccolta rifiuti, in vista dello sciopero di 24 ore del 10 dicembre del settore Igiene ambientale, i consigli di Amia per evitare disagi.

Raccolta rifiuti, ecco i consigli di Amia per evitare disagi in vista dello sciopero del 10 dicembre. Le sigle sindacali hanno infatti indetto per l’intera giornata lavorativa del 10 dicembre uno sciopero nazionale del settore Igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La mobilitazione coinvolgerà tutta Italia ed è verosimile ipotizzare un’alta adesione anche a Verona, così come è già accaduto lo scorso ottobre in un’iniziativa analoga.

L’astensione al lavoro durerà fino alle 24. Il rischio di ripercussioni è alto, sia per mercoledì 10 che per i giorni a seguire. Consideriamo il fatto che si verifica a 48 ore dal weekend dell’Immacolata e in un giorno in cui piazza Bra, che già ospita i Mercatini di Natale, darà il benvenuto ai Banchetti di Santa Lucia.

Per cercare di ridurre al minimo le ripercussioni sul territorio, Amia sta provvedendo attraverso vari canali a informare cittadini e cittadine e a raggiungere con precise indicazioni tutte le utenze non domestiche, comprese le attività commerciali del centro storico che da poche settimane hanno iniziato la raccolta porta a porta e tramite bidoni e hub. Nuovi servizi che durante lo sciopero non saranno garantiti.

I consigli di Amia.

A fronte di ciò, Amia invita a osservare queste indicazioni al fine di limitare il più possibile i disagi: