Arrestato 52enne per furto aggravato dopo aver spaccato i finestrini di diverse auto in sosta: bottino una lozione antizanzara.

Furto aggravato continuato: questo il reato contestato a un cittadino straniero di 52 anni arrestato l’altra sera dalla polizia di Stato, per aver infranto i finestrini di diverse autovetture in sosta al fine di asportare denaro e oggetti. L’intervento è scattato la notte del 4 dicembre, precisamente intorno alle ore 23, in zona via Spolverini.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti immediatamente a seguito di una segnalazione relativa a un individuo intento a forzare auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno intercettato e bloccato l’individuo, riscontrando i danni causati dalla frantumazione dei finestrini su diversi veicoli.

Il soggetto, infatti, aveva preso di mira autovetture in sosta, cercando di mettere a segno i furti spaccando i finestrini. Durante la successiva perquisizione, gli agenti hanno trovato e sequestrato il principale strumento dei colpi: un martellino frangivetro di colore rosso, rinvenuto all’interno dei pantaloni dell’uomo.

E’ stata inoltre recuperata e sequestrata anche la refurtiva, tra cui alcune monete e una lozione antizanzara. Oggetti i cui proprietari hanno poi rivendicato in sede di querela. Accompagnato in sede e terminate le formalità di rito, il cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per furto aggravato in continuazione. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere.