Arrestato a Valeggio dai carabinieri uno stalker 31enne: è stato condannato per atti persecutori ai danni dell’ex compagna.

Nel corso del pomeriggio del 5 dicembre a Valeggio sul Mincio i carabinieri hanno rintracciato e arrestato uno stalker 31enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Verona, poiché destinatario di sentenza definitiva a seguito della quale deve espiare la pena di 1 anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione per i reati di atti persecutori, commessi tra il 2023 e la prima metà del 2024, a Veronella. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato portato presso la sua abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

Il racconto della donna.

Una relazione tutt’altro che tranquilla quella intercorsa tra i due, il racconto della donna ai carabinieri, ha fatto luce su quasi due anni di continue condotte maltrattanti nei suoi riguardi.

Inizialmente, la relazione era caratterizzata da una ossessiva gelosia e possessività, ma alla decisione della donna di concludere la storia, lui è passato ad un atteggiamento minaccioso e offensivo, addirittura arrivando a intimorirla mostrandole una pistola e dichiarando di non aver paura del fatto di poter finire in carcere, essendovi già stato.

In una occasione, la colpì con il cellulare sulla fronte in un incontro sulla piazza del paese, nessun timore da parte del pretendente che, anche dinanzi ad una pattuglia dei carabinieri continuava a minacciarla di morte. Il clima di soggezione e sfinimento in cui la donna si sarebbe ritrovata, ha evidenziato che la progressione criminosa avrebbe potuto portare a conseguenze più gravi.

Per tale motivo i carabinieri della Stazione di Ronco all’Adige, che hanno acquisito la querela, hanno avviato il protocollo “codice rosso”, eseguendo subito tutti gli accertamenti e le attività necessarie che hanno permesso di delineare il quadro investigativo e riferirlo celermente alla Autorità Giudiziaria, consentendo così l’emissione del provvedimento cautelare.