Contro l’Atalanta al Bentegodi l’Hellas Verona centra la sua prima vittoria in campionato e trova un po’ di ossigeno in classifica.

Al Bentegodi contro l’Atalanta l’Hellas Verona si ritrova alla 14esima partita ancora alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i nerazzurri di Raffaele Palladino sono reduci da tre vittorie consecutive. Per mister Zanetti, probabilmente, gara da ultima spiagga: senza punteggio pieno, potrebbe essere la sua ultima panchina gialloblù. Hellas con Mosquera e Giovane, si parte.

L’Hellas comincia subito forte. Dopo 8 minuti Giovane la mette alle spalle di Carnesechi, ma il gol resta un’illusione: è fuorigioco. Al minuto 17 testa di Hien, gran parata di Montipò. Ma i gialloblù ci sono eccome, e il gol arriva al 28′: Mosquera lanciato in profondità serve Belghali: finta sull’avversario e palla in rete.

L’Atalanta prova a reagire, ma al 36′ arriva il raddoppio Hellas: batti e ribatti al limite dell’area, e gran botta al volo di Giovane che lascia di sasso Carnesechi. 2 a 0 Hellas, si va al riposo così.

Il secondo tempo.

Ripresa. Al 48′ Atalanta vicina al gol, salva tutto Montipò. Ma cinque minuti dopo è Mosquera a sfiorare il terzo gol. L’Hellas c’è ancora. E al 72′ passa per la terza volta: assist di Giovane, piattone destro dal limite dell’area di Bernede, ed è 3 a 0 per il Verona. Gol confermato anche dopo lungo check del Var. Un minuto dopo altro intervento del Var per un possibile fallo di mano in area gialloblù di Bella Kotchap, che per l’arbitro c’è. E’ rigore per l’Atalanta a dieci dalla fine. Sul dischetto va Scamacca, che realizza il gol del 3 a 1.

C’è ancora da soffrire per il Verona, che pensava di aver chiuso la gara. Ma i gialloblù sono bravi a non farsi attaccare, e non mollano fino alla fine, provando a ripartire. Sette minuti di recupero. Zanetti butta dentro Kastanos e Valentini per spezzare il ritmo degli avversari. Finisce 3 a 1 per l’Hellas, che centra così la prima vittoria in campionato e trova un po’ di ossigeno.Lasciando alla Fiorentina l’ultimo posto in classifica.

IL TABELLINO.

HELLAS VERONA-ATALANTA 3-1

Reti. 28′ Belghali, 36′ Giovane, 71′ Bernede, 81′ Scamacca (R)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali (dal 90+2′ Kastanos), Niasse (dall’87’ Harroui), Al-Musrati, Bernede, Frese (dal 90+2′ Valentini); Giovane (dall’87’ Oyegoke), Mosquera (dall’81’ Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Orban, Slotsager, Ebosse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou (dal 46′ Kolasinac), Hien; Zappacosta (dal 61′ Zalewski), Ederson (dal 61′ Pasalic), De Roon, Bellanova; De Ketelaere (dal 69′ Samardzic), Lookman; Krstovic (dal 46′ Scamacca)

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

Note. Ammoniti: 45′ Nelsson, 50′ Frese, 64′ De Roon. Spettatori: 20.949