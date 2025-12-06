Il Gruppo Agsm Aim accende le luci dell’albero di Natale di Betlemme in Manger Square.

Il Gruppo Agsm Aim annuncia il proprio sostegno alle celebrazioni natalizie 2025 di Betlemme, sostenendo l’accensione dell’albero in Manger Square, le decorazioni natalizie nella città ed eventi per famiglie e bambini.

Agsm Aim ha infatti aderito al programma di supporto promosso dalla Municipalità di Betlemme e sostenuto dai Comuni di Verona e Vicenza, città storicamente legate alla Città della Natività da un profondo rapporto di amicizia e collaborazione. Il Gruppo ha accolto l’invito dei sindaci di Verona e Vicenza a partecipare al progetto che ha come obiettivo riaccendere le luci del Natale, come simbolo di speranza e di dialogo tra le comunità.

Il contributo di Agsm Aim consentirà l’illuminazione dell’albero e della piazza principale, Manger Square, oltre a sostenere attività e servizi per la città, in un contesto economico complesso che sta mettendo in difficoltà le strutture e molte famiglie del territorio palestinese.

Il progetto.

Il progetto “A Global Call to Support the City of Peace: Let Bethlehem’s Light Return” punta a garantire il pieno svolgimento delle celebrazioni natalizie 2025 ma anche a sostenere la rete dei servizi urbani essenziali, dalla gestione dei rifiuti all’illuminazione pubblica, fino alle attività sociali per le fasce più fragili della popolazione.

“Siamo orgogliosi di contribuire a riportare la luce del Natale a Betlemme in un momento in cui la comunità locale chiede supporto per riaccendere un simbolo che appartiene al mondo intero – commenta Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim -. Verona, Vicenza e Betlemme sono unite da un legame profondo. Sostenere l’accensione delle luminarie significa restituire al mondo una luce che parla di pace, incontro e memoria. Agsm Aim, come azienda pubblica, sente il dovere di contribuire dove la luce rischia di spegnersi”.