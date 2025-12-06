Piano Rossetto in corso Milano: parcheggi, aree verdi e marciapiedi

Dalla giunta del comune di Verona via libera al Piano Rossetto: parcheggi, aree verdi e marciapiedi in corso Milano.

Via libera da parte della giunta del comune di Verona all’adozione del Piano Urbanistico Attuativo “Rossetto” che, oltre a riconoscere un ampliamento all’attuale struttura commerciale di corso Milano, vincola l’intervento alla realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali per circa 800mila euro: parcheggi, aree verdi, allargamenti di marciapiedi e realizzazione dei necessari tratti di collegamento al sistema della ciclabilità del Quartiere.

Il contributo straordinario di sostenibilità collegato all’intervento attuativo, pari a circa 650mila euro, viene destinato alla realizzazione di una nuova rotatoria a Borgo Nuovo e Saval e del relativo allargamento stradale. Si tratta dei lavori di rifacimento completo dell’incrocio tra via Galvani e via Melfi e dell’allargamento di via Galvani, opera prevista dal PAT vigente.

Con tale intervento si prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra quella esistente su via Faliero e quelle vicino della zona Ovest, al fine di mettere in sicurezza i percorsi ciclabili e pedonali.

La progettazione, che prevede anche una variante urbanistica di competenza del consiglio comunale, e la successiva realizzazione saranno effettuate dal Soggetto Attuatore con la competenza della direzione Infrastrutture e Mobilità.

Bissoli: “Intervento strategico”.

“Il PUA prevede l’attuazione della scheda norma 221, prevista nel Piano degli Interventi sin dal 2011, che interessa un ambito di circa 31.500 metri quadri in corso Milano – spiega la vicesindaca e assessora alla Pianificazione urbanistica Barbara Bissoli –, di cui almeno metà per opere di urbanizzazione, che sarà riqualificato a fini principalmente commerciali. Attraverso il PUA viene pianificata una sistemazione edilizia, con la demolizione dell’attuale fabbricato esistente con due piani fuori terra e uno interrato e la successiva riedificazione di una nuova e ampliata struttura ad un piano fuori terra a prevalente destinazione commerciale e in parte per uffici a servizio dell’attività”.

“Davvero importante – continua – è l’opera pubblica che viene realizzata con il contributo di sostenibilità, un intervento considerato strategico nel Piano di Assetto del Territorio vigente, che consiste nella realizzazione di una rotatoria tra via Galvani e via Melfi, con l’allargamento di via Galvani. Vi sono poi ulteriori 800mila euro di opere di urbanizzazione che riguarderanno la realizzazione di parcheggi, aree verdi, marciapiedi e nuovi tratti di piste ciclabili”.

“Estrema soddisfazione – evidenzia l’assessore alle Strade Federico Benini – per un’opera che come ufficio strade e Circoscrizione 3^ abbiamo chiesto. Ringrazio il presidente di Circoscrizione Olivieri e i consiglieri per aver inserito questa opera fondamentale per la viabilità tra Borgo Nuovo e Saval, che permetterà l’entrata da via Galvani al Saval in sicurezza e il transito in sicurezza dei pedoni lungo questa stradella di collegamento tra via Galvani e via Faliero”.

Olivieri: “Ciclisti e pedoni in sicurezza”.

“Si tratta di un intervento atteso da anni e di grande rilevanza per la città – precisa il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri – . L’opera non solo garantirà la messa in sicurezza di un incrocio caratterizzato da un traffico particolarmente intenso, ma permetterà anche a pedoni e ciclisti di muoversi in totale sicurezza tra i quartieri Chievo, Savàlle e Borgo Nuovo. Un collegamento finalmente sicuro, funzionale e al servizio anche della mobilità sostenibile”.