A San Bonifacio c’è la postina Giusy che raccoglie le letterine dei bambini indirizzate a Santa Lucia.

A San Bonifacio c’è la postina Giusy raccoglie le letterine dei bambini per Santa Lucia. Le maestre delle scuole dell’Infanzia Fiorio, Manzoni e Tonelli dell’Istituto Comprensivo 1 San Bonifacio hanno celebrato la tradizione con canti e poesie e nei giorni scorsi hanno aiutato i bambini a scrivere, disegnare e creare delle coloratissime letterine indirizzate a Santa Lucia.

Gli alunni hanno accolto la portalettere Giusy, che li ha accompagnati alla scoperta del viaggio delle letterine, dalla spedizione alla consegna a casa di Santa Lucia in via delle Stelle. Giusy ha raccolto le letterine in un grande sacco spiegando che sarebbero partite subito, prima caricate su un camion e poi su un aereo, per arrivare in tempo ed essere consegnate alla Santa entro la notte del 12 dicembre.

I bambini hanno partecipato all’iniziativa con entusiasmo. Anche la postina ha riscosso curiosità e i più coraggiosi le hanno posto qualche domanda. “Consegni tu le lettere e i giocattoli per Santa Lucia? Raccogli tante letterine? Perché hai quella borsetta?”. Grazie a queste piccole richieste è stato possibile anche raccontare il ruolo del portalettere.

La maestra Francesca, della Scuola dell’Infanzia Tonelli, racconta come i bambini abbiano colorato la letterina con il loro desiderio: “E’ sempre un momento di festa per noi incontrare la postina che raccoglie le letterine di Santa Lucia in un’epoca in cui i bambini sono abituati a ricevere tutto e subito, invece, tutto questo insegna ai bambini il valore dell’attesa. Questa è una festa che loro attendono con entusiasmo, per la magia che avvolge la figura di Santa Lucia”.