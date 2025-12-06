Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: un po’ di sole e tempo stabile nel ponte dell’Immacolata, temperature su.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Un profondo centro di bassa pressione posto sull’oceano Atlantico condiziona il clima anche da noi, apportando giornate grige, umide e poco piovose, in un contesto mite per il periodo. Lentamente questa figura perderà di importanza nei prossimi giorni.

Previsioni.

Per sabato ancora un po’ di variabilità ma la situazione volge verso un deciso miglioramento generale e dal pomeriggio sono attese ampie schiarite, per una bella giornata che non sembra invernale. I venti si presentano deboli occidentali e le temperature della notte, complice eventuale rasserenamento, in lieve calo.

Domenica condizioni di stabilità con possibile formazione di banchi nebbiosi di primo mattino nelle pianure, bel sole di giorno con temperature gradevoli per il periodo. Venti deboli e rischio di qualche gelata di poco conto in aperta campagna.

Tendenza.

La giornata festiva di lunedì non vede cambiamenti se non un aumento della frequenza delle nebbie e un ulteriore calo dei valori della notte che localmente possono scendere sottozero. Per il resto dei giorni non sono previsti cambiamenti se non per le temperature della notte che potrebbero rimanere sotto o vicine allo zero, mentre quelle del giorno superiori ai 10°. Mite in montagna.