Il concerto di Natale con l’orchestra dell’università di Verona sarà al Polo Zanotto.

L’università di Verona si prepara a celebrare l’imminente periodo natalizio con il suo ormai tradizionale Concerto di Natale. L’evento, aperto all’intera comunità cittadina e accademica, è in programma martedì 9 dicembre alle ore 21 nell’Aula Magna del Polo Zanotto.

Protagonista indiscussa della serata sarà l’orchestra dell’ateneo di Verona. Sotto la direzione artistica di Leonardo Benini e la direzione musicale di Andrea Montanari, l’ensemble proporrà un raffinato programma interamente dedicato alla musica classica. Il focus della serata sarà sui grandi maestri salisburghesi Wolfgang Amadeus Mozart e Leopold Mozart.

Il programma spazierà tra ouverture, divertimenti e altri brani orchestrali scelti appositamente per creare un’atmosfera di festa, armonia e raffinata tradizione. L’iniziativa, coordinata dai docenti universitari Marco Caminati, Chiara Della Libera e Federico Boschi, è pensata come un momento di aggregazione e vicinanza.

Al termine dell’esibizione musicale, l’ateneo offrirà un brindisi augurale per consentire a tutti i presenti di scambiarsi gli auguri di buone feste. L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.