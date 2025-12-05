Una “finta primavera” in arrivo a Verona: sole e cieli tersi in montagna, e temperature sopra la media, grigio in pianura.

La prossima settimana, la seconda del mese di dicembre, Verona e la sua provincia potrebbero trovarsi a fare i conti con un clima decisamente fuori stagione. Un robusto blocco anticiclonico potrebbe infatti posizionarsi sull’Europa centro-occidentale, portando aria mite e stabilità atmosferica.

Montagna vs pianura: due volti del meteo.

La montagna, colline e Prealpi attorno al veronese, beneficerebbe di giornate primaverili: sole, cieli tersi e temperature ben sopra la media per il periodo. La pianura potrebbe invece restare intrappolata nella nebbia. Con alta probabilità si formeranno infatti nebbie persistenti e inversioni termiche, con aria stagnante nei bassi strati e un accumulo di umidità e inquinanti.

Il risultato? In collina e montagna punte di temperatura decisamente più calde rispetto al solito dicembre; in pianura valori un po’ più modesti, con mattinate fosche, e giornate limpidissime solo in quota.

Cosa aspettarsi a Verona città e dintorni.

In pianura: giornate grigie o nebbiose nelle ore mattutine o serali, in miglioramento nelle ore centrali del giorno. La stagnazione dell’aria e la stabilità atmosferica potrebbero peggiorare la qualità dell’aria.

In collina o sulle alture: sole, cielo sereno e temperature miti durante il giorno, con sensazione quasi “primaverile”. Per chi potrà, una passeggiata in quota sarà quasi da picnic.

Quanto durerà questa “finta primavera”?

Secondo modelli meteorologici recenti, l’alta pressione potrebbe restare ben salda almeno fino alla metà di dicembre: un’occupazione stabile che funge da “scudo” contro perturbazioni e freddo intenso.